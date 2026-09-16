Suben a ocho las mujeres asesinadas en la misma zona de Sudáfrica en los dos últimos meses

"Hasta el momento, se han hallado ocho cuerpos y se están llevando a cabo investigaciones; un sospechoso ha sido detenido en relación con uno de los asesinatos cometidos en julio", publicó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) en su cuenta de la red social X.

Tras el primer asesinato registrado el pasado 15 de julio, precisó, las fuerzas del orden detuvieron a la pareja de la víctima.

Asimismo, el SAPS informó de que se busca a otra persona relacionada con el caso y ofreció una recompensa de 400.000 rands (unos 21.300 euros) a cambio de "cualquier información" que haga avanzar las investigaciones.

Por ahora, la Policía no ha confirmado si la persona detenida y la que se encuentra en búsqueda tienen alguna relación con más de uno de los asesinatos.

La mayoría de los cuerpos de las mujeres fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas en las áreas de Kempton Park, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield y Kwa-Thema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la comisaria nacional en funciones del SAPS, Puleng Dimpane, hizo un llamamiento el martes por la noche para que las familias acudan a las autoridades en caso de tener algún familiar en paradero desconocido, según recogieron este miércoles medios locales.

"Hay víctimas desconocidas y hacemos un llamamiento a las familias, en particular a las de esta zona, para que se pongan en contacto con nosotros si saben de algún familiar cuyo paradero desconozcan. Cuanto antes identifiquemos a estas víctimas, más rápido podremos seguir pistas concretas y resolver estos casos", declaró.

Ante esta oleada de asesinatos, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, pidió el martes a la Policía priorizar la investigación de estos casos, aunque, hasta ahora, se desconoce si existen vínculos entre ellos.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, un país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó el pasado 28 de agosto el ministro de Policía en funciones, Firoz Cachalia.