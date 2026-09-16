Tráfico de pasajeros en el principal aeropuerto de Panamá crece 15% y roza los 16 millones

Solo en agosto, detalla el comunicado, Tocumen registró 2.145.906 movimientos de pasajeros para un promedio de 68.905 viajeros diarios.

El tráfico de conexión representó el 74 % de los pasajeros movilizados en agosto, lo que mantiene a Tocumen como un punto de enlace entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa, además de su conexión con Latinoamérica y el Caribe.

Durante ese mes, 277.653 pasajeros desembarcaron en Panamá y tuvieron como destino la ciudad de Panamá, mientras que otros 270.707 fueron embarcados desde el país, flujos vinculados principalmente con el turismo, los viajes de negocios y la actividad económica.

En cuanto a conectividad, Tocumen mantuvo en agosto enlaces con noventa y tres destinos internacionales y uno doméstico.

En cuanto a las operaciones aéreas, en los primeros ocho meses del año se contabilizaron 121.521 movimientos de aeronaves, un 11 % que en igual periodo de 2025, con el 90 % correspondiendo a vuelos comerciales, el 6 % a operaciones de carga, el 3 % a aviación general y el 1 % a paradas técnicas, vuelos chárter, operaciones militares y otras actividades.

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En agosto operaron en la terminal catorce aerolíneas comerciales de pasajeros y catorce compañías de carga, con un promedio de 508 movimientos de aeronaves diarios.

El movimiento de mercancías también registró un comportamiento positivo. Entre enero y agosto, Tocumen movilizó 171.320 toneladas métricas de carga, un aumento del 8 % respecto al mismo periodo de 2025.