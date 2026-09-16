Tribunal internacional abre arbitraje por la nacionalización de la petrolera argentina YPF

Fuentes de la Procuración del Tesoro -el cuerpo de abogados del Estado argentino- consultadas por EFE confirmaron que el CIADI notificó este miércoles el inicio del arbitraje.

"El equipo ya se encuentra trabajando en la estrategia de defensa de la República para el arbitraje", aseguraron.

El eje de la disputa es la nacionalización de YPF, dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso fue llevado en 2015 a los tribunales de Nueva York por Burford Capital y la firma estadounidense Eton Park, que impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

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En los tribunales de Estados Unidos, Burford Capital y Eton Park reclamaron millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

La jueza neoyorquina Loretta Preska les dio la razón en 2023 y condenó al Estado argentino a pagar a los querellantes 16.100 millones de dólares, suma que, con intereses, ascendería a unos 18.000 millones de dólares.

El fallo de Preska fue apelado por Argentina antes la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que le pasado 27 de marzo revocó la sentencia de 2023.

Fue entonces cuando Burford decidió pedir el inicio de un arbitraje en el CIADI invocando el tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991 y que entró en vigor en 1992, dado que Petersen Energía Inversora y Petersen Energía eran sociedades constituidas en España.

El CIADI tiene ahora 90 días para constituir el tribunal arbitral, tras lo cual se establecerá junto con las partes un calendario para las distintas etapas del procedimiento.

Según las fuentes consultadas por EFE, Argentina defenderá su posición en el CIADI "con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial".

YPF, fundada en 1922, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.

Según el último balance de YPF, la compañía cuenta con activos por 32.393 millones de dólares y un patrimonio neto de 12.795 millones de dólares.