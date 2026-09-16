Trinidad busca restablecer relación con Venezuela en reunión bilateral con Delcy Rodríguez

"Ya se han ultimado los preparativos. Tenemos previsto reunirnos a finales de la semana que viene", declaró Persad-Bissessar ante la prensa, sobre su próximo encuentro con la presidenta encargada de Venezuela que abrirá un nuevo canal de diálogo entre ambos países vecinos, tras meses de tensiones diplomáticas en torno a la migración, la energía y la seguridad.

Puerto España y Caracas ya comenzaron a sentar las bases para una cooperación renovada cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Sean Sobers se reunió en Venezuela con su homólogo venezolano, Yván Gil, y contribuyó a establecer una nueva agenda de cooperación bilateral que abarca comercio, energía, agricultura, protección ambiental, cultura y seguridad.

Persad-Bissessar ya manifestó anteriormente su disposición a reunirse con Rodríguez, y la semana pasada declaró: "La amo. Tengo muchas ganas de reunirme con ella".

La reunión prevista se produce además en un momento en que Venezuela busca ampliar sus alianzas internacionales en el ámbito energético.

Se espera que la energía ocupe un lugar destacado en el diálogo renovado entre Trinidad y Tobago y Venezuela, dados los intereses comunes de ambos países en los recursos regionales de gas natural.

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La Asamblea Nacional de Venezuela declaró a Persad-Bissessar ‘persona non grata’ el 28 de octubre de 2025, acusando a su Gobierno de adoptar una postura "belicista" al permitir ejercicios militares estadounidenses en Trinidad y Tobago en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

La disputa se intensificó tras la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, aunque el Gobierno de Trinidad y Tobago ha rechazado explícitamente cualquier insinuación de haber participado en la operación militar.

Respecto a esta declaración de ‘persona non grata’, Persad-Bissessar afirmó: "Sinceramente, no me preocupa".

Por su parte, el ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal, subrayó que el Gobierno sigue centrado en proteger los intereses energéticos de Trinidad y Tobago y en impulsar las conversaciones sobre los recursos venezolanos.

Ambos países colaboraron anteriormente en el desarrollo de recursos de gas transfronterizos, incluidos los yacimientos de Dragon y el más importante que es el de gas Loran-Manatee, que se extiende a ambos lados de la frontera marítima entre los dos países.

Moonilal también defendió la decisión del Gobierno de colaborar con Venezuela, afirmando que Trinidad y Tobago debe buscar acuerdos que protejan su seguridad energética y sus intereses económicos.

Por último, Persad-Bissessar señaló que su visita a Nueva York incluiría una serie de reuniones bilaterales, y que Trinidad y Tobago también aprovecharía su condición de miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para reforzar su compromiso diplomático.

El encuentro con Rodríguez supondrá el primer encuentro de alto nivel entre ambos países desde que se deterioraron las relaciones diplomáticas y se produce en un momento en que ambos Gobiernos buscan establecer un marco de cooperación más estructurado.

La declaración conjunta que ambos Gobiernos realizaron el 3 de septiembre describió la nueva fase de las relaciones como una basada en "el respeto mutuo, el entendimiento y la buena vecindad", con un canal de comunicación permanente para impulsar la agenda acordada.