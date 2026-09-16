Trump carga de nuevo contra la Fed por subir los tipos de interés

"Los tipos de interés en Estados Unidos deberían ser del 1 % o menos, porque tenemos la mejor calificación crediticia del mundo, ¡con mucha diferencia!", escribió Trump, que ha repetido en varias ocasiones que su país debería tener el referencial más bajo del mundo desarrollado para estimular el crecimiento.

Por primera vez desde 2023 la Fed incrementó hoy el precio del dinero, subiendo los tipos en un cuarto de punto y dejándolos en una horquilla entre el 3,75 y el 4 % debido a una persistente inflación motivada por la guerra contra Irán combinada con la fortaleza del mercado laboral estadounidense.

"¡Nuestro país está viviendo un auge de nuevas inversiones! Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit -que son la mayoría-, ganaríamos al menos 1,5 billones de dólares al año", añadió el mandatario, que ya amenazó a principios de mes con interrumpir el comercio con países que mantengan superávit con Estados Unidos si la Fed no recorta tipos.

"Estamos 'sacando adelante' a casi todos los países del mundo, y eso no puede continuar así. ¡Bajen los tipos de interés para los Estados Unidos de América y háganlo rápido", concluyó Trump en su mensaje.

La reducción del crédito que previsiblemente derive de esta subida de tasas llega a mes y medio de unas elecciones legislativas en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, se juega el control del Congreso en un momento marcado por el creciente descontento de la población para su campaña en Irán, que ha disparado los precios de los combustibles.