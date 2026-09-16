Trump mantiene la descertificación para Colombia pero expresa confianza en De la Espriella

Trump indicó en un comunicado que, si bien Colombia permanece descertificada por segundo año consecutivo, la asistencia estadounidense al país se mantendrá al considerarla "vital para los intereses nacionales de Estados Unidos".

El mandatario estadounidense descertificó a Colombia en septiembre del año pasado, en medio de la tensión con el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, a quien acusó de tener vínculos con el narcotráfico, una afirmación rechazada por el dirigente izquierdista.

En la comunicación difundida este miércoles, Trump señaló que el pueblo colombiano "tomó la valiente decisión" de elegir a De la Espriella como presidente y destacó que este se ha comprometido a encabezar una campaña contra las drogas.

"Si, como se espera, Colombia logra avances en la erradicación enérgica de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la calificación de 'fracaso demostrado' del país", afirmó Trump.

La descertificación puede conllevar restricciones o recortes en la asistencia exterior de Estados Unidos, aunque el presidente puede autorizar excepciones por razones de interés nacional, como ocurrió en el caso colombiano.

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La nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, afirmó en un comunicado en video que la decisión estadounidense responde a un análisis de los últimos doce meses, un período que abarca al anterior Gobierno de Petro.

Asimismo, indicó que De la Espriella ha asumido el compromiso de "corregir ese deterioro".

Colombia figura en la lista junto con Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.