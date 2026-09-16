Mundo
16 de septiembre de 2026 a la - 07:20

Ucrania alcanza un caza Su-24 ruso en el aeródromo militar de Saki, en Crimea

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Kiev, 16 sep (EFE).- El Ejército ucraniano alcanzó durante la madrugada un avión de combate Su-24 ruso que se encontraba en el aeródromo militar de Saki de la península ocupada de Crimea, según informó el Estado Mayor de Kiev en su cuenta de Facebook.

Por EFE
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El Estado Mayor ucraniano informó además de ataques exitosos contra una infraestructura dedicada al almacenamiento y lanzamiento de drones enemigos en la parte ocupada de la región oriental de Donetsk.

También fueron alcanzados varios puestos de mando rusos en la propia Donetsk y en la parte ocupada de la región de Zaporiyia, según la nota castrense, que indicó además que un depósito de munición fue golpeado en la también región oriental de Lugansk.

Infraestructuras de almacenamiento de lubricantes y combustible fueron golpeadas asimismo en la propia Lugansk y en Zaporiyia.