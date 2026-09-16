Ucrania cumple exigencia de la UE y cobrará IVA a compras internacionales por internet

La ley, que debe ser refrendada en una segunda lectura por la propia Cámara para que pueda ser sancionada por el presidente Volodímir Zelenski, alinea a Ucrania con las prácticas de la UE y es una exigencia tanto de Bruselas como del Fondo Monetario Internacional para que Kiev pueda seguir recibiendo los créditos que le han concedido estas instituciones.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió ayer a los diputados que apoyaran ésta y otras leyes de reforma fiscal que Ucrania necesita adoptar para que le sigan llegando los préstamos internacionales de los que depende para pagar salarios públicos y pensiones y poder seguir financiando su esfuerzo de guerra.

Debido en parte a la impopularidad de algunas de estas medidas, el Parlamento se ha resistido a aprobar hasta ahora algunas de estas leyes.

La aplicación del IVA a los paquetes comprados por internet en el extranjero incrementará los ingresos de las arcas públicas ucranianas y ayudará a las empresas ucranianas a competir con las grandes plataformas de venta electrónica que hasta ahora no pagaban este impuesto para la mayoría de sus operaciones con consumidores ucranianos.