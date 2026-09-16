Un 38% de hogares en Washington afronta inseguridad alimentaria, el máximo en cinco años

El estudio del Banco de Alimentos del Área Capital, elaborado a partir de una encuesta a casi 4.000 personas en el área de Washington, señala que la inseguridad alimentaria afecta de forma desproporcionada a los hogares no blancos, que registran tasas entre dos y tres veces superiores a las de los hogares blancos.

Entre las familias de bajos ingresos, tres de cada cinco sufren inseguridad alimentaria.

La situación también está afectando a las comunidades inmigrantes, ya que el informe señala que cada vez menos personas nacidas fuera de Estados Unidos recurren a programas de asistencia alimentaria por temor a la aplicación de las leyes migratorias y otras preocupaciones relacionadas con su seguridad.

Entre las organizaciones que forman parte de la red de distribución de alimentos de este banco, un 29 % informó de un aumento de personas que recurren a familiares, amigos u otros intermediarios para recoger alimentos en su nombre en lugar de acudir personalmente a los puntos de distribución.

El deterioro de la situación se produce en un contexto de dificultades económicas en la región.

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Según el informe, 100.000 puestos de trabajo desaparecieron entre enero de 2025 y enero de 2026, mientras que un 44 % de los encuestados aseguró que su situación financiera empeoró durante el último año.

El encarecimiento del costo de vida se suma al impacto del cierre del Gobierno federal de 43 días registrado entre octubre y noviembre de 2025.

Casi la mitad de los encuestados afirmó que el cierre empeoró su situación financiera, con un impacto mayor entre los hogares de menos ingresos.

Los menores también se encuentran entre los más afectados: un 34 % de los niños de la región, aproximadamente uno de cada tres, vivió durante el último año en un hogar con dificultades para garantizar el acceso regular a alimentos.

El informe señala además que un 28 % de los residentes del área de Washington recurre actualmente a organizaciones de ayuda alimentaria, mientras que los cambios en programas de protección social, incluido el SNAP, amenazan con aumentar las necesidades de asistencia.

El Banco de Alimentos del Área Capital, que elaboró el informe junto con la Universidad de Chicago, advierte que la combinación de pérdida de empleos, el aumento del costo de vida y los cambios en la red de protección social está llevando la inseguridad alimentaria de la región a niveles no vistos desde los peores momentos de la pandemia de la Covid-19.