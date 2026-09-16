Mundo
16 de septiembre de 2026 a la - 14:40

Un activista rifeño suspende tras diez días su huelga de hambre en una prisión marroquí

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Rabat, 16 sep (EFE).- El activista marroquí Nabil Ahamjik, uno de los dirigentes de las revueltas sociales del Rif de 2016, suspendió este miércoles la huelga de hambre que mantuvo durante diez días para reclamar en prisión un espacio adecuado que le permita preparar su tesis doctoral, mientras cumple una condena de 20 años.

Por EFE
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Su decisión fue anunciada por su familia en un comunicado, que no precisa si la administración penitenciaria ha respondido finalmente a su reivindicación ni si ha adoptado alguna medida para atenderla.

Ahamjik, encarcelado en la ciudad norteña de Tánger, inició la protesta el pasado día 7 para exigir unas condiciones mínimas que le permitieran estudiar e investigar, según un comunicado difundido inicialmente por su familia.

El activista había agotado, de acuerdo con esa nota, todas las solicitudes y comunicaciones dirigidas a la administración penitenciaria para que le asignara un espacio específico, sin obtener una respuesta favorable.

Las revueltas del Rif comenzaron en Alhucemas en 2016, tras la muerte de un vendedor de pescado aplastado dentro de un camión de basura, y llevaron a prisión a alrededor de medio millar de personas.