Un activista rifeño suspende tras diez días su huelga de hambre en una prisión marroquí

Un activista rifeño suspende tras diez días su huelga de hambre en una prisión marroquí

Rabat, 16 sep (EFE).- El activista marroquí Nabil Ahamjik, uno de los dirigentes de las revueltas sociales del Rif de 2016, suspendió este miércoles la huelga de hambre que mantuvo durante diez días para reclamar en prisión un espacio adecuado que le permita preparar su tesis doctoral, mientras cumple una condena de 20 años.