Un cardiólogo y un médico clínico defenderán al principal acusado por muerte de Maradona

Maya e Iglesias participaron de la junta médica interdisciplinaria creada en 2021 a pedido de la Justicia para evaluar las circunstancias de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 mientras recibía tratamiento domiciliario.

Ambos firmaron en disconformidad el informe que concluyó que el accionar de los médicos a cargo de la salud de Maradona fue "inadecuado, deficiente y temerario" y que fueron ignorados los signos de alarma que presentó el paciente.

Maya es un testigo propuesto por la defensa del neurocirujano Luque, a quien un sinfín de testigos describieron como el médico de cabecera del astro, aunque a lo largo del juicio intentó despegarse de ese rol.

Si bien Iglesias fue convocado por el equipo legal de la psiquiatra acusada, Agustina Cosachov, será un testigo clave para Luque, ya que el cardiólogo que su defensa planeaba convocar, así como otros testigos que le practicaron estudios cardiológicos a Maradona, no podrán declarar debido a un error procesal a la hora de presentar la lista de testigos.

Si bien el abogado de Cosachov tenía pensado descartar al cardiólogo, lo convocó para este jueves en solidaridad con la defensa de Luque.

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A lo largo de este mes de septiembre, dos peritos psiquiátricos defendieron a Cosachov, al asegurar que el plan farmacológico que se le aplicó a Maradona fue adecuado y que las dosis estuvieron dentro del rango terapéutico, por lo que no eran tóxicas.

También testificaron a favor del plan farmacológico dos peritos oficiales, que sin embargo cuestionaron la falta de controles clínicos.

“Estamos muy conformes con la forma en que se viene desarrollando el juicio y con el resultado de la prueba, que me permite concluir que la conducta de mi defendida no guarda ninguna relación con el lamentable deceso del paciente", dijo a EFE Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra.

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.