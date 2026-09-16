Un doble de Bezos con escolta policial desata una investigación anticorrupción en Austria

El suceso ocurrió el mes pasado en la localidad de Micheldorf, en el norte de Austria, durante una fiesta del fabricante de herramientas Haidlmair para celebrar un contrato millonario con Amazon, según informa este miércoles el diario vienés Der Standard en su versión digital.

Entre la música de una banda sonora, un espectáculo de motocross y un asado de lechón, apareció un helicóptero que se convirtió "en el plato fuerte" de la fiesta, señala el rotativo.

A bordo viajaba un hombre calvo con barba corta bien recortada, gafas de aviador y traje, acompañado de tres policías encapuchados y fuertemente armados.

Para los invitados no cabía duda de que quien acababa de aterrizar era Bezos, que venía a celebrar en persona "su encargo", pero en realidad se trataba de un actor contratado para presentarse como si fuera el multimillonario estadounidense.

El doble del fundador de Amazon fue conducido a realizar un paseo por las naves de la fábrica, escoltado todo el tiempo por los policías, que sí eran reales: tres agentes del Grupo de Intervención Rápida (SIG) del Estado federado de Alta Austria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La insólita y engañosa estrategia ideada por el presidente de la empresa austríaca, Mario Haidlmair, causó revuelo en la Policía y ha dado pie a investigaciones por posible tráfico de influencias, trato de favor y extralimitación de competencias, además de abrir el debate sobre quién debe asumir los costes de la vigilancia policial de un doble en una propiedad privada de la compañía.

Haidlmair reveló al periódico que para conseguir la escolta policial del doble contactó directamente con el jefe de policía de la ciudad de Linz, a quien conoce desde hace tiempo, y aseguró que desde un principio se mostró dispuesto a correr con los gastos generados por el despliegue.

Si bien al principio la petición le resultó "extraña", el jefe policial accedió finalmente a satisfacer la solicitud considerando que sería una buena oportunidad para promocionar el trabajo de sus agentes, según Der Standard.

La Dirección Estatal de la Policía de Alta Austria confirmó que se realiza una "revisión disciplinaria a todos los implicados", mientras que la Oficina Federal de Prevención y Lucha contra la Corrupción (BAK) ha abierto una investigación.

Según recordaron fuentes policiales, en Austria la protección oficial está estrictamente reservada a altas autoridades del Estado, como el presidente o los ministros, por lo que ni el verdadero Jeff Bezos tendría derecho a disponer de escolta estatal.