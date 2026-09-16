Un siglo de La Opinión: el periódico que acompañó la transformación de los latinos en EEUU

Fundado por el periodista mexicano Ignacio E. Lozano Sr., el diario angelino llegó a convertirse en el periódico en español más grande e influyente de Estados Unidos y el más antiguo en servicio de la comunidad hispanohablante.

"La Opinión ha representado el compromiso de que el periodismo está para, además de dar información veraz, servir a la construcción de una comunidad", dijo a EFE Mónica Lozano, nieta del fundador y quién ocupó el cargo de editora y directora del diario entre 2004 y 2014.

Y es que, Lozano Sr., que era dueño desde 1913 del periódico La Prensa en San Antonio (Texas), identificó la falta de un medio en Los Ángeles que informara a la comunidad mexicana de esa época. Lanzó el periódico coincidiendo con la celebración de la Independencia de México, el 16 de septiembre, pero de 1926.

El periódico, que en sus comienzos contaba con 12 páginas en dos secciones y el eslogan 'Diario Popular Independiente', ganó rápidamente lectores en Los Ángeles y más allá, al servir de vínculo para los cientos de miles de inmigrantes mexicanos que, como Lozano Sr., habían buscado en Estados Unidos un nuevo hogar.

La editora recuerda que para su abuelo era importante que el periódico fuera la voz de los lectores y saliera a "la defensa" de ellos.

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El primer gran reto del diario fue la Gran Depresión, que sirvió como excusa para que EE.UU. expulsara a más de un millón de personas de origen mexicano, de los que se estima que hasta el 60 % eran ciudadanos estadounidenses.

"En ese momento La Opinión se convirtió en la voz de los latinos. Una promesa que sostuvimos por décadas ante grandes retos y obstáculos", asegura la periodista.

La promesa de Lozano Sr. fue seguida por sus hijos y nietos. El periódico estuvo bajo la dirección de Ignacio E. Lozano Jr., quien pensó que la labor del diario terminaría después de que la migración mexicana al país se ralentizara en los setenta y porque los mexicanos de segunda generación no parecían buscar las mismas noticias que sus padres.

"Los mexicoamericanos estarían totalmente asimilados en la comunidad", dijo Lozano Jr. al periódico Los Angeles Times en 1976. "No hablarían, y mucho menos leerían, en español", consideraba.

Pero el periódico se convirtió en el ancla de millones de inmigrantes que llegaron a la zona de otros países de Latinoamérica, diferentes a México, en las siguientes décadas.

"Ha sido toda una hazaña cultural lo que se logró", dijo a EFE el periodista y escritor colombiano Rafael Buitrago, que trabajó por más de 20 años y fue editor de las Páginas Editoriales del diario.

Buitrago recuerda la gran respuesta del periódico a la llegada de las comunidades centroamericanas que escapaban de las guerras y los desastres naturales en los años ochenta y noventa.

"La Opinión fue como un respiro para esos inmigrantes porque encontraron un sitio en español con información que significó una gran diferencia", destaca el colombiano sobre el periódico, que pasó la barrera de las 100.000 copias para la década de los noventa.

Lozano recuerda que en su mejor época el periódico llegó a tener cerca de 150 periodistas en la redacción, como parte de un trabajo que había dado un sentido de "relevancia y pertenencia" a los latinos en Los Ángeles.

Para la escritora y periodista salvadoreña Yurina Melara, que trabajó desde 2005 hasta 2015 en La Opinión, la conexión que el periódico logró con la comunidad migrante traspasó fronteras. "Fue un referente en Estados Unidos de la comunidad hispana y más allá", asegura.

No obstante, la salvadoreña lamenta que el periódico haya sido golpeado por las nuevas formas de consumo de las noticias, que afectó la circulación en papel del diario, que incluso se vio obligado a cambiar su formato de impresión y reducir el número de páginas. "Esperemos que la comunidad logre defender este medio que finalmente es su voz", dijo.

La familia Lozano dejó de ser parte de La Opinión desde hace casi una década. El diario es publicado actualmente por ImpreMedia, cuya cartera incluye también El Diario en Nueva York, La Raza en Chicago y La Opinión de la Bahía en San Francisco.