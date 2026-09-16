Una ONG cifra en 17 los feminicidios perpetrados en El Salvador hasta agosto de 2026

La ONG señaló que los hechos cometidos por parejas o exparejas "evidencian la relevancia que continúa teniendo el ámbito de las relaciones íntimas en la ocurrencia de la violencia feminicida" y "confirman la necesidad urgente de atender de manera especializada la violencia en el entorno de pareja".

De acuerdo con las estadísticas de la organización, en el 18 % de los casos se identificaron indicios de violencia sexual en los cuerpos de las víctimas, situación que "debe ser analizada para comprender las distintas manifestaciones de violencia que pueden concurrir en los hechos feminicidas", y que "reitera la necesidad de que las investigaciones incorporen de manera integral las posibles dimensiones de violencia física, sexual y de género presentes en cada caso".

Además, en dos casos se identificaron antecedentes de acoso previos al feminicidio, lo que "demuestra las dinámicas de control, persecución y dominación de potenciales feminicidas".

La mayoría de los crímenes, siete, fueron perpetrados en el departamento de Santa Ana (oeste); cuatro se registraron en San Salvador, dos en La Paz (centro), dos en Cabañas (centro), uno en Usulután (este) y uno en La Libertad (centro).

Las edades de las víctimas oscilan entre los 22 y los 50 años. El 36 % de los crímenes se cometió por asfixia, arma de fuego u "objeto contundente", y un 35 % con arma blanca, mientras que en un 59 % de los casos el feminicidio fue cometido por la pareja de la víctima, según Ormusa.

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"El feminicidio continúa vinculado principalmente con la violencia en las relaciones de pareja y el hecho de que el 59 % de los casos analizados haya sido cometido por la pareja de la víctima confirma la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana de la violencia de género en el ámbito familiar", alertó la ONG.

La organización agregó que la escasez de información sobre variables esenciales "limita la capacidad para comprender y prevenir el feminicidio", mientras que la falta de datos completos y oportunos sobre víctimas, agresores, relación entre ambos, mecanismos utilizados y circunstancias de los hechos "dificulta la formulación de políticas públicas basadas en evidencia".

Según los datos de Ormusa, en 2025 se registraron 26 feminicidios —por debajo de los 38 de 2024—. Agosto fue el mes más violento con ocho asesinatos y el 52 % del total de los casos fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.

En El Salvador, las autoridades de Seguridad no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y mantienen bajo secreto o niegan el acceso a los datos de violencia, incluida la información sobre estas muertes.