Uruguay busca declarar el 11 de diciembre como el Día del Natalicio de Carlos Gardel

Tras ser aprobado en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja, el proyecto pasó al plenario, donde hoy fue votado y contó con el apoyo de los 82 diputados que se encontraban presentes en sala.

El proyecto de ley tiene dos artículos. El primero de estos indica: "Declárese el 11 de diciembre de cada año 'Día del Natalicio de Carlos Gardel' en reconocimiento a la documentación oficial del Estado uruguayo que lo registra como nacido en el departamento (provincia) de Tacuarembó, el 11 de diciembre de 1887".

Mientras tanto, el segundo artículo dice: "Declárese de interés cultural toda actividad conmemorativa sobre el natalicio de Carlos Gardel que se realice en el territorio nacional".

En su exposición de motivos, el representante por el oficialista Frente Amplio Gustavo Guerrero señaló que el proyecto tiene como cometido fundamental que el Parlamento "reconozca el valor patrimonial e identitario" que representa la figura de Carlos Gardel para la región rioplatense y particularmente para Uruguay.

Así mismo, el parlamentario hizo hincapié en un documento localizado en Uruguay el año pasado.

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"El hallazgo del 28 de noviembre de 2025 por parte de la Comisión Gardel Rioplatense de Fundación Fans de la Música en el Archivo Histórico Diplomático del Misterio de Relaciones Exteriores del Uruguay es categórico", puntualizó Guerrero.

"En este libro, en el que figuran además más de mil compatriotas que realizaron el mismo trámite entre enero de 1915 y mediados de 1924, quedó documentada su declaración donde dice haber nacido en el departamento de Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887", explicó el congresista.

Guerrero agregó: "Esta inscripción, documentada ahora mediante acta notarial e incorporada al Registro Civil, reviste gran importancia histórica y jurídica, ya que el hasta entonces indocumentado Carlos Gardel fue oficialmente registado por el Estado uruguayo".

Por su parte, el también representante del Frente Amplio Pablo Inthamoussu remarcó que aprobar el proyecto "no es buscar una división con el pueblo argentino", sino todo lo contrario.

"Como bien se señalaba, la voluntad de Carlos Gardel fue mantener su nacionalidad pero -por supuesto- acogerse también a la nacionalidad argentina. A ese Buenos Aires que tanto le cantó. Un cantor profundamente rioplatense", enfatizó Inthamoussu.