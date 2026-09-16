Von der Leyen al pueblo español": "Ceuta es España" y "Europa está a vuestro lado"

Von der Leyen se pronunció así en su discurso del Estado de la Unión Europea ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), donde también anunció este miércoles que Bruselas permitirá mayor flexibilidad en la gestión de migración y asilo bajo situaciones de emergencia en las que los flujos migratorios "se orquestan y se utilizan como arma", como sucedió este verano en Ceuta.

"Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por ello, quiero dirigirme directamente al pueblo español: La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará a vuestro lado", dijo.

También señaló que crisis como la de Ceuta "son de distinta naturaleza" y conllevan "la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y contrabandistas sin escrúpulos", y por parte de "adversarios de la UE", y se refirió a las sanciones propuestas por Bruselas para "golpear a los delincuentes donde más les duele".

Von der Leyen también quiso poner en valor el marco europeo común que representa el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, como "única solución posible" a situaciones como la de Ceuta, un sistema que "asigna responsabilidades a todos y que exige solidaridad por parte de todos", y urgió a su "plena aplicación".

Ante acontecimientos como el de Ceuta, destacó asimismo la necesidad de que la UE "disponga de los medios para proteger sus fronteras en todo momento, sobre todo ante escenarios en los que se provocan y utilizan como arma los movimientos masivos de personas", y avanzó que se propondrá "un nuevo marco europeo de respuesta ante emergencias".

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Este nuevo mecanismo "solo se activará bajo criterios estrictamente definidos y, en tales casos, permitirá una flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada respecto a los procedimientos habituales", señaló la máxima responsable del Ejecutivo comunitario.