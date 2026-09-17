Al menos 23 muertos en un ataque terrorista atribuido a Boko Haram en el sur de Chad

“El ataque tuvo lugar hacia las 10.00 horas (09.00 GMT), cuando asaltantes armados irrumpieron en el pueblo. Abrieron fuego contra los habitantes antes de darse a la fuga. El balance provisional es de siete niños, nueve mujeres y siete hombres muertos”, declaró a EFE Madjita Narayam, jefe de la localidad de Mandekaga.

Marayam añadió que el ataque tomó por sorpresa a los habitantes y que las fuerzas de seguridad llegaron tarde y sólo intervinieron tras la retirada de los atacantes.

Por su parte, la Gendarmería Nacional de Chad, que se desplazó al lugar del suceso, afirmó que se trató de un “ataque terrorista”.

“Confirmamos que se trató de un ataque terrorista, pues es el modus operandi característico de Boko Haram”, dijo a EFE el comandante de la Gendarmería en la zona, Mouassa Hamit, quien justificó la demora de sus efectivos al señalar que fueron informados con retraso.

Este ataque atribuido a Boko Haram se considera inusual, ya que Madekaga se encuentra a unos 600 kilómetros de la región del lago Chad, fronterizo con Nigeria y principal centro de operaciones del grupo yihadista.

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En esa zona, la población civil suele ser atacada con frecuencia cuando se desplaza a los campos, a los mercados o a pescar, pese al despliegue de las fuerzas de seguridad.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Los miembros del grupo suelen desplazarse en vehículos motorizados o canoas, lo que les permite atacar con rapidez -a menudo a través de incursiones nocturnas o al amanecer- y retirarse antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas.