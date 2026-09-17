Al menos un muerto por restos de dron lanzado por hutíes e interceptado al este de La Meca

"El jueves, 17 de septiembre, la Defensa Civil en la provincia de Taif se enfrentó a la caída de metralla de un dron después de ser interceptado y destruido, que había sido lanzado por la milicia hutí terrorista, y esto causó la muerte de un residente de nacionalidad yemení", dijo la Defensa Civil en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Asimismo, una mujer saudí resultó herida y otra persona oriunda de Pakistán se encuentra en estado crítico, según la fuente.

Hasta el momento, los hutíes no han reaccionado ante este ataque en la provincia de Taif, ubicada en el suroeste de Arabia Saudí y justo al este de La Meca, el lugar más sagrado para el islam.

Esta acción también se produce más de 24 horas después de que Arabia Saudí acusara a los hutíes de lanzar un dron contra La Meca, un extremo que los insurgentes yemeníes negaron.

En los últimos días, los hutíes, cuyo principal respaldo es Irán, han escalado su ofensiva contra Arabia Saudí, que lidera la coalición militar que interviene en el Yemen en contra de los insurgentes desde hace más de una década.

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Igualmente, los hutíes sí han reivindicado múltiples ataques contra la infraestructura energética y militar en la monarquía árabe desde que el pasado julio se rompiera la tregua de facto entre las dos partes, que medió la ONU en 2022.

Por otro lado, el oleoducto Este-Oeste, que hasta el pasado viernes permitía al mayor exportador mundial transportar hasta siete millones de barriles diarios, sigue cerrado por las autoridades saudíes tras ser atacado hace una semana por drones que Riad aseguró que fueron lanzados desde Irak, aparentemente por milicias alineadas con Irán, pese a que tanto esos grupos como Teherán se han desvinculado del ataque.