Barrot: Francia se prepara para cualquier agresión ante el aumento de intimidaciones rusas

"En París nos preparamos para toda amenaza de agresión, venga de donde venga", dijo Barrot a la televisión LCI. El ministro explicó que Francia ha duplicado el presupuesto de sus Fuerzas Armadas y sus gastos militares en diez años "precisamente para protegernos contra la amenaza y hasta para disuadirla".

Barrot afirmó que existe "una aceleración de un fenómeno que comenzó hace aproximadamente cinco años", en referencia a las acciones rusas contra países europeos.

Francia, en concreto, ha sufrido campañas de desinformación, intentos de ataques cibernéticos y otras operaciones vinculadas a Rusia por su apoyo a Ucrania, según el ministro.

"Lo que está en juego -dijo- no es Dinamarca, Lituania o Francia. Lo que está en juego es Europa".

El ministro destacó la respuesta de la OTAN ante recientes incidentes, entre ellos el vuelo de bombarderos rusos cerca del espacio aéreo noruego y el derribo de un dron en Lituania. "La OTAN reaccionó instantáneamente y repelió o neutralizó" estas amenaza.

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Barrot sostuvo que Rusia "señala, prueba y muestra sus músculos regularmente", mientras los países europeos responden demostrando también su capacidad militar.

Respecto a una posible escalada, Barrot afirmó: "No estamos en paz, pero tampoco estamos en guerra con Rusia".

Añadió que Europa no debe dejarse arrastrar a una escalada.

Sobre la disuasión nuclear francesa y su dimensión europea, Barrot afirmó que es "estrictamente defensiva" y "estrictamente responsable", y recordó que la decisión sobre el empleo del arma nuclear francesa corresponde exclusivamente al jefe del Estado.

"Nada nos hará desviarnos de nuestra estrategia de apoyo a la resistencia ucraniana, de presión sobre la Rusia de Vladimir Putin y de preparación de la paz", mantuvo.

En clave interna, el ministro criticó además la posición de la líder ultraderechista y candidata al Elíseo, Marine Le Pen, sobre Ucrania. "Lo que Marine Le Pen dijo ayer es que Francia debe situarse a equidistancia, como si pusiera un signo igual entre Rusia y Ucrania", denunció.

"Es totalmente irresponsable y es desconocer lo que ha garantizado a Europa ocho décadas de paz y prosperidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la construcción de una Europa unida, soberana y democrática", ahondó.

Barrot también defendió el apoyo financiero a Ucrania frente a la propuesta de Le Pen de reducirlo. "No hacerlo hoy sería correr el riesgo de pagar mucho más caro mañana", advirtió.