Bélgica "lamenta" que EE.UU. vuelva a denegar visados a representantes palestinos a la ONU

"Lamento que Estados Unidos haya decidido, una vez más este año, denegar los visados a los representantes palestinos", dijo Prévot en un mensaje en redes sociales, en el que señaló que "las Naciones Unidas deben seguir siendo un lugar donde todos los pueblos puedan hacerse oír, especialmente aquellos cuyo futuro depende del diálogo".
Asimismo, Prévot denunció que esa decisión excluyente "socava los principios mismos del multilateralismo y del derecho internacional".
"El camino hacia la paz exige más diálogo, no menos", concluyó el ministro belga.
Ya el año pasado, Abás se vio obligado a intervenir ante la Asamblea General de la ONU por videoconferencia, en un mensaje en el que denunció "una guerra de genocidio, destrucción, inanición y desplazamiento" en Gaza.
Por su parte, está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Nueva York y hable ante la Asamblea General el próximo 24 de septiembre, pese a la orden de arresto que pende sobre él desde noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino.
Dicha orden fue emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), de cuyo sistema no forma parte Estados Unidos al no haber ratificado el Estatuto de Roma, el instrumento legal que da origen a dicho organismo judicial.