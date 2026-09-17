Bélgica "lamenta" que EE.UU. vuelva a denegar visados a representantes palestinos a la ONU

Bélgica "lamenta" que EE.UU. vuelva a denegar visados a representantes palestinos a la ONU

Bruselas, 17 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, lamentó este jueves que Estados Unidos haya denegado otro año más los visados al presidente palestino, Mahmud Abás, y los funcionarios de su gobierno para asistir al debate ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra la semana que viene en Nueva York.