Birmania defiende en un evento militar en Pekín la no injerencia y critica las sanciones

En una plenaria dedicada al papel de los países en desarrollo del Foro Xiangshan, principal evento chino de diplomacia militar, el delegado birmano, el general Htun Aung, sostuvo que el 'sur global' debe evitar alinearse "incondicionalmente" con bloques rivales y mantener una diplomacia "pragmáticamente neutral" centrada en el interés nacional.

El representante de Naipyidó abogó por pasar de un modelo de confrontación militarizada a una gobernanza de seguridad basada en "cooperación y desarrollo".

También defendió que la soberanía, la integridad territorial y las vías propias de desarrollo de cada país deben ser "plenamente respetadas", y afirmó que la condicionalidad política de la ayuda financiera, la instrumentalización de la democracia y las sanciones económicas son factores de "desestabilización" para los países en desarrollo.

El pasado junio, el líder golpista birmano, Min Aung Hlaing, realizó una visita de Estado a China, en la que Pekín elevó el trato protocolario al régimen y expresó su apoyo a Birmania en la defensa de su soberanía e integridad territorial.

China comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Birmania y mantiene un enfoque pragmático hacia su vecino, con vínculos con los generales, grupos rebeldes y la oposición prodemocrática, en el marco del conflicto interno que asola al país desde hace años.