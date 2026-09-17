Brad Pitt, Darín, Penélope Cruz...San Sebastián se prepara para las estrellas del festival

Un muy madrugador Orlando Bloom abrió este miércoles el incesante goteo de llegadas que se prolongará hasta el sábado 26 de septiembre. Se ha adelantado incluso a los miembros del jurado, que suelen ser los primeros en llegar y los que, lógicamente, más días permanecen en San Sebastián, pues deberán decidir el palmarés entre diecisiete películas.

Este jueves se espera, entre otros, a Jeremy Irons, Werner Herzog y Diego Luna, que seguro que serán recibidos, como es habitual, por los cazadores de autógrafos. Ayer se quedaron sin el de Bloom, que se limitó a saludar y que ahora tiene a los donostiarras especulando sobre el lugar al que se dirigía cuando horas después abandonó el hotel en albornoz y se introdujo en un coche.

A última hora de la tarde aterrizará el alemán Fatih Akin, que debuta en la Sección Oficial con 'Geister/Ghost Song', filme que además inaugurará el Festival y que se proyectará tras una gala presentada por las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés.

Actores y directores que desde este viernes hasta el sábado 26 de septiembre desfilarán por los 180 metros de alfombra roja que la organización del Festival de Cine de San Sebastián ha extendido ya en el exterior del Kursaal y en el trayecto que une el hotel María Cristina con el teatro Victoria Eugenia.

Estos son dos espacios emblemáticos del certamen, adonde acuden los cineastas a presentar los filmes de las secciones Oficial, Perlak y Horizontes Latinos, pero el Festival cuenta con un total de 28 salas que proyectarán los 263 títulos de este 74 edición, que el comité de selección del Zinemaldia ha elegido entre los 3.382 que ha visionado a lo largo del año.

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San Sebastián es una ciudad acostumbrada al ir y venir de turistas durante todo el verano y también a la irrupción masiva de visitantes en la segunda quincena de septiembre, aunque los segundos siempre levantan más expectación que los primeros porque entre ellos están los protagonistas de las películas que muchos verán luego en las salas de cine.

En más de una ocasión se han visto pancartas en la Parte Vieja de la ciudad con la proclama 'tourist go home', una invitación que nunca ha ido dirigida a los visitantes del Festival, con los que una buena parte de donostiarras comparte las salas de cine en este certamen que la ciudad disfruta como muy suyo.

Lo viven desde la cinefilia pero también desde el divertimento, en grupos que se agolpan junto a la alfombra roja para saludar a las estrellas o como fans irredentos que esperan la llegada de sus actores más admirados en los aledaños del María Cristina, el hotel de lujo donde están las suites donde se alojan las estrellas.

Desde hace días, los grandes carteles de películas y series visten el paisaje festivalero, seña indiscutible hasta para el más despistado de que el Festival está ya a las puertas. Frente al auditorio del Kursaal miran ya los de películas como 'Los miserables' y '5 minutos más', ambas a competición en la Sección Oficial.

La primera, una nueva versión del clásico de Víctor Hugo, la dirige el francés Fred Cavayé y la segunda es el último trabajo de Javier Ruiz Caldera, con el que aspira por primera vez a la Concha de Oro, tras haberse estrenado en el Festival hace 24 años con el cortometraje 'Treitum' en el primer Encuentro de Escuelas de Cine del certamen, sección ahora llamada Nest.

Para Roberto Bueso, que compite con su tercer largometraje, 'El mal padre', también es su primera vez en la Oficial, mientras que Mikel Gurrea, que lo hizo ya en 2022 con su ópera prima, 'Suro', lo volverá a intentar con su segundo trabajo, 'Sants', en el que vuelve a contar con Victoria Luengo.

Pero más allá de las estrellas, la que está despertando una enorme expectación, que incluso ha sorprendido al director del Zinemaldia, es 'La bola negra', de los Javis, película que representará a España en los Óscar. "Va a ser como si vinieran Scorsese y de Niro juntos", ha dicho Rebordinos este jueves en un acto.

Todo ya en marcha, por tanto, para el comienzo de la 74 edición, para la que el 4 de septiembre se habían acreditado 4.697 personas de 86 países, 797 de ellas periodistas, y para la que se han vendido entradas a la misma velocidad que la de los grandes conciertos.