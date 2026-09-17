Cae una banda que trasladó 2.700 kilos de cocaína de Colombia por España

La cocaína era transportada desde la zona de la Costa del Sol (en el sur de España) hasta Málaga (sur) y Barcelona (noreste), para ser posteriormente distribuida por distintos países europeos, según afirmó la policía en un comunicado este miércoles.

La organización trasladaba la droga desde el Campo de Gibraltar, situado en el extremo sur de España, hasta 'guarderías' ubicadas en Barcelona y Málaga en convoyes de hasta cinco vehículos, en los que los narcotraficantes extremaban las medidas de seguridad y de contravigilancia para no ser interceptados.

Entre las 15 personas detenidas destacan los responsables de la organización y varios colaboradores encargados de proporcionar apoyo logístico al entramado.

De ellos, 12 ya ingresaron en prisión y se les requisaron, además de los más de 2.700 kilos de cocaína con un valor en el mercado de 50 millones de euros, 800 gramos de tusi, así como 29 vehículos de alta gama para el transporte de la droga y dos armas de fuego.

Además, se les inmovilizaron criptoactivos, productos financieros y bienes inmuebles.

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La investigación se inició en 2025, fruto de la cooperación policial internacional, a raíz de información que apuntaba a la existencia de una organización criminal dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína para su posterior distribución y exportación a otros países de la Unión Europea.

El comunicado policial asegura que el grupo contaba con una estructura perfectamente organizada y algunos de sus integrantes mantenían además vínculos familiares, lo que reforzaba la confianza dentro de la organización y dificultaba la infiltración de personas ajenas al entramado.

Tras un período de menor actividad de la organización y con varios integrantes fuera de España, en abril de 2026 se detectaron nuevamente numerosos desplazamientos de los miembros del grupo por diferentes puntos del territorio español.

Finalmente, la operación permitió desarticular a esta organización y detener a un total de 15 personas como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.