China busca ampliar la cooperación militar con Indonesia tras sus maniobras junto a Taiwán

El vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) china, Zhang Shengmin, recibió al ministro indonesio de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, quien se encontraba en la capital china para participar en el XIII Foro Xiangshan, informó el Ministerio de Defensa chino.

Zhang instó a ambos ejércitos a reforzar la "comunicación estratégica", estrechar los intercambios a distintos niveles y ampliar la "cooperación práctica" en diversos ámbitos, con el objetivo de elevar las relaciones entre las Fuerzas Armadas de los dos países.

Por su parte, Sjafrie reiteró la adhesión de Indonesia a la política de 'una sola China', por la que Yakarta reconoce a Pekín como el único Gobierno legítimo de China, y expresó la disposición de su país a mantener el impulso de las relaciones bilaterales y promover "más resultados" en los intercambios y la cooperación entre ambos ejércitos.

El ministro indonesio ya manifestó en agosto su intención de incrementar los ejercicios conjuntos con China, así como los programas educativos y los intercambios de personal, y de extender la cooperación en defensa al desarrollo de capacidades y la formación.

Esas declaraciones se produjeron después de que buques de guerra chinos e indonesios realizaran a mediados de ese mes maniobras conjuntas en aguas al este de Taiwán, donde navegaron en formación y efectuaron ejercicios de comunicaciones, maniobra y reabastecimiento.

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Los ejercicios provocaron las protestas de Taipéi, que acusó a Pekín de tratar de proyectar ante la comunidad internacional la "falsa imagen" de que ejerce jurisdicción sobre las aguas situadas al este de la isla, cuya soberanía reclama China.

La reunión de este jueves es además una de las actividades públicas de Zhang desde que quedó como único vicepresidente de la CMC, el máximo órgano castrense chino, tras la destitución a finales de agosto de Zhang Youxia y Liu Zhenli.

La salida de ambos generales dejó la comisión reducida a solo dos integrantes, el presidente chino, Xi Jinping, que la encabeza, y Zhang Shengmin, frente a los siete miembros con los que arrancó el actual ciclo político en 2022.