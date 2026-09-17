Condenan a 8 meses de prisión al dueño del barco hundido en Indonesia con familia española

El empresario, identificado como Dafrianus Jehamat, fue hallado culpable de promocionar "servicios comerciales que no cumplen o no se ajustan a los estándares requeridos por las leyes" indonesias, sostiene la sentencia, publicada el miércoles por el tribunal de Labuan Bajo, cerca del Parque Nacional de Komodo, donde sucedió el accidente.

El caso fue presentado por la Fiscalía del país, algo que para Álvaro Ortuño, portavoz de la familia, pone de manifiesto "la valentía de las autoridades para perseguir por su cuenta a los que no hacen las cosas de manera adecuada", según declaró este jueves a EFE.

Esta sentencia viene precedida de las decisiones judiciales del pasado mayo, cuando el mismo tribunal condenó a tres años y medio de prisión al capitán del barco y a dos años y seis meses al jefe de la sala de máquinas.

La corte dio por válida la investigación policial que señaló que el capitán no controlaba el timón en el momento del siniestro, sino el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia adecuada.

Además, a finales de marzo, Andrea Ortuño, la española que sobrevivió al naufragio junto a su hija, declaró por videoconferencia que los tripulantes "nunca socorrieron" a las víctimas y que en "ningún momento" los tripulantes les explicaron los protocolos de seguridad.

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El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT) tras recibir el impacto de grandes olas que hicieron que la nave zozobrara, recoge la sentencia.

Tras el accidente se activó un operativo de búsqueda para los cuatro españoles que se dieron por desaparecidos.

Después de 15 días de operativo, los rescatistas recuperaron los restos mortales de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de Ortuño. El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja nunca fue encontrado.

Además de las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía también sobrevivieron, todos indonesios.