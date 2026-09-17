Congresista republicana en campaña lamenta que latinos se sienten "traicionados" por Trump

"Presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (...). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy", dijo la representante por el distrito 27 de Florida en un aviso de campaña publicado en redes sociales.

La congresista cubanoestadounidense de Florida, estado donde los hispanos representan más del 26 % de la población, citó los datos de detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de julio pasado y lamentó que el 50 % de los migrantes arrestados no hubiera sido condenado ni tuviera cargos en su contra.

Más de 51.000 migrantes fueron arrestados ese mes por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), la cifra más alta durante la segunda Administración de Trump.

Por ello, la congresista republicana instó al presidente a reconsiderar sus medidas para garantizar a los migrantes "una vida digna" en Estados Unidos.

"Puede ser para la inmigración lo que (Abraham) Lincoln fue para la esclavitud y (Ronald) Reagan para el comunismo. No estoy hablando de darles la amnistía sino de darles una vida digna en esta tierra prometida", concluyó Salazar.

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El mensaje de Salazar, una figura clave del conservadurismo hispano en Florida, trasciende a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato, en las que aspira a obtener por cuarta vez consecutiva un asiento en la Cámara de Representantes.

Aunque la expresentadora de televisión es clara favorita en su distrito electoral, los comicios podrían suponer un vuelco en la política estadounidense debido al desgaste de Trump en las encuestas y la amenaza real de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Encuestas recientes destacan especialmente el descontento de la comunidad hispana con Trump ante la dureza de sus medidas migratorias, un grupo de votantes que fue clave para su victoria en las últimas elecciones presidenciales.