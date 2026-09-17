Croacia protesta ante Rusia por la intensificación de incidentes con drones en la UE

El Ministerio croata informó este jueves que trasladó al embajador ruso, Alexander Nurizade, su condena por "una serie de incidentes de seguridad" en países de la UE, entre ellos violaciones del espacio aéreo y las aguas territoriales y episodios relacionados con drones en Rumanía, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca.

A juicio de la diplomacia croata se trata de "actividades híbridas y violaciones del derecho internacional que podrían tener consecuencias graves y de gran alcance para la seguridad regional".

Zagreb subrayó además que un mayor deterioro de las relaciones con Rusia no beneficia a ninguna de las partes, especialmente ante la posibilidad de futuras negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania.

Un comunicado publicado ayer por la embajada rusa en Zagreb indicó que Nurizade había sido convocado y que negó categóricamente las acusaciones croatas, calificándolas de "infundadas".

La embajada rusa calificó la convocatoria de "provocación coordinada" destinada, según afirmó, a deteriorar aún más las relaciones con Moscú.

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También lamentó el "que la parte croata esté cediendo ante el régimen de Kiev y sus patrocinadores extranjeros, que están interesados ​​en que el conflicto continúe".