Detenido en México El Señor de la T, líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación

La captura fue ejecutada mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Las labores de inteligencia permitieron ubicar a Rendón Aguilar, de 51 años, operando en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, en la región del Bajío michoacano.

El presunto criminal está acusado de delitos de extorsión, secuestro, homicidio, narcomenudeo, delincuencia organizada y desaparición cometida por particulares, según confirmó el secretario de seguridad Omar García Harfuch en un comunicado en redes sociales.

Fuentes federales confirmaron a EFE que el detenido mantenía una estrecha relación operativa con Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, identificado como líder regional de la misma organización criminal.

Rendón Aguilar contaba con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y desaparición forzada de personas y las investigaciones lo vinculan directamente con el homicidio del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, ocurrido en 2025, y la desaparición de la expresidenta municipal de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet.

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La detención de Manuel Alejandro Rendón Aguilar se enmarca en las acciones prioritarias de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en el despliegue operativo del Plan Michoacán para neutralizar a las estructuras criminales en la región del Bajío, una de las más afectadas por el narcotráfico y las organizaciones criminales de todo México.

Esta captura forma parte del reforzamiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gabinete de Seguridad Federal para combatir mediante labores de inteligencia y unidades especializadas a los objetivos prioritarios del crimen organizado.

Con la puesta a disposición del detenido ante las autoridades judiciales, el Gobierno mexicano busca asestar un golpe estratégico a la estructura operativa del CJNG en una región clave para el tráfico de drogas, la extorsión a productores agrícolas y el control de rutas en el centro del país.