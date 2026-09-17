Detienen a diez estudiantes de colegio militar de Perú por violación grupal a otro menor

Lima, 17 sep (EFE).- Diez estudiantes de uno de los liceos navales de la Armada peruana fueron detenidos por presuntamente estar involucrados en la violación grupal a otro de un grado escolar inferior, según confirmaron este jueves fuentes oficiales.

Los hechos se produjeron presuntamente el martes en un autobús donde los alumnos regresaban de disputar un torneo escolar de fútbol, y en el que un grupo de ellos ultrajó a la víctima con un palo de escoba, de acuerdo con la información policial.

El agraviado, de 16 años, contó lo sucedido a su familia, que acudió a poner una denuncia a la comisaría de la Policía Nacional, y el miércoles los agentes acudieron a la institución educativa para retener a los menores.

Los estudiantes, pertenecientes al quinto año de secundario del Liceo Naval Almirante Guise, que administra la Marina de Guerra del Perú, fueron trasladados a la comisaría del distrito limeño de San Borja.

El colegio aseguró en un comunicado que está colaborando con las investigaciones para el esclarecimiento de lo sucedido.

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"La violencia, el 'bullying' y cualquier otra forma de maltrato no tienen cabida en nuestra comunidad educativa", sostuvo el Liceo Naval Almirante Guise. "De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas necesarias que correspondan", añadió.

La Defensoría del Pueblo solicitó en un comunicado "la inmediata intervención de la Fiscalía, a fin de que se realicen todas las diligencias que correspondan, de forma célere y exhaustiva conforme a su competencia, teniendo en cuenta los principios de interés superior del niño y debida diligencia reforzada".

Este jueces, la Fiscalía anunció que abrió una investigación preliminar donde se dispuso que se tome la declaración de la víctima en cámara Gesell.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que está brindando asistencia legal y soporte psicológico al menor de edad y su familia, mientras que un equipo multidisciplinario participará en las diligencias que programe la Fiscalía para determinar responsabilidades y aplicar sanciones.