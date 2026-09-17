Detienen en Japón a un hombre por filtrar a China secretos vinculados a semiconductores

La compañía "confirmó que un antiguo empleado fue arrestado hoy por la policía de la prefectura de Aichi", indicó en un comunicado, "por sustraer información confidencial relacionada con el agente endurecedor latente de la empresa mientras estaba empleado y divulgar dicha información a un tercero, una empresa china".

Según la agencia de noticias japonesa Kyodo, que citó a información de la Policía local, el detenido ocupó varios cargos en Asahi Kasei antes de abandonar la empresa en noviembre de 2018, incluyendo el de jefe del departamento de tecnología de fabricación.

El adhesivo en cuestión, llamado Novacure y clasificado como un secreto comercial según Kyodo, es usado en la fabricación de semiconductores, así como en partes de automóviles.

La compañía japonesa afirmó haber llevado a cabo una investigación, según la que el exempleado divulgó secretos industriales a la compañía china Shandong Shengquan New Materials.

"Para proteger su información confidencial, Asahi Kasei planea iniciar acciones legales contra el exempleado y Shandong Shengquan para obtener el cese del uso y la destrucción de la información confidencial, así como otras medidas correctivas", indicó.