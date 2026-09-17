EE.UU. venderá a España actualizaciones de sonar para detectar minas marinas

El Departamento de Estado aprobó el martes la transferencia de siete kits de actualización del sistema de sonar AN/SQQ-32(V)3+, desarrollado por la estadounidense Raytheon y la francesa Thales.

La operación también incluye la venta de diversos componentes, repuestos, software de operación y mantenimiento o servicios de apoyo técnico, logístico y de ingeniería que Washington no considera equipamiento militar de relieve.

Según indica el Departamento de Estado en un comunicado, esta venta "respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado de la OTAN que constituye una fuerza de estabilidad política y progreso económico en Europa".

"La venta propuesta mejorará la capacidad de España para hacer frente a amenazas actuales y futuras mediante el suministro de un sistema de sonar avanzado y fiable, reforzando su capacidad para detectar, clasificar y neutralizar amenazas submarinas", añade.

Washington considera que esta actualización de los sistemas "evita una brecha de capacidad" de España para detectar minas marinas y "garantiza una contribución continua a las operaciones de seguridad marítima de la OTAN".

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La relación entre Estados Unidos y España ha estado marcada, desde el regreso del presidente Donald Trump al poder en 2025, por las tiranteces en torno a los compromisos de gasto militar de Madrid como miembro de la Alianza Atlántica.

España ha rechazado la propuesta de la OTAN de incrementar hasta el 5 % el gasto militar y acordó aumentarla un 2,1 %, lo que, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cubre plenamente las necesidades operativas y los objetivos de capacidades.