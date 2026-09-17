El documental 'Diana Unheard', con audios inéditos de Lady Di, se presentará en el MIPCOM

Tres capítulos en los que se podrá oír a Lady Di (1961-1997) "hablando abiertamente sobre su vida, sus amores y la familia real", según aseguró este jueves la revista Deadline.

La productora británica Love Monday tuvo acceso a las conversaciones grabadas en secreto que Diana mantuvo con su amigo James Colthurst en 1991.

Esas grabaciones, de cinco horas de duración, fueron la base del libro 'Diana: Her True Story - In Her Own Words' ('Diana: Su verdadera historia'), de Andrew Morton, que se publicó en 1992.

La princesa habla con franqueza en las grabaciones sobre el entonces príncipe Carlos y Camila (ahora el rey Carlos III y la reina Camila), así como sobre el príncipe Andrés, a quien en 2025 su hermano le despojó de su título real tras el escándalo provocado por su relación con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual de menores.

Los productores explicaron en declaraciones a Deadline que el documental se aleja de la visión habitual de Diana de Gales como una persona vulnerable.

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"Al hacer 'Diana Uheard', queríamos desafiar la narrativa que con demasiada frecuencia ha retratado a Diana, Princesa de Gales, simplemente como una víctima de sus circunstancias", señaló Kerene Barefield, directora creativa de Love Monday TV.

Por eso se muestra a una Diana que no es una víctima pasiva de los acontecimientos, "sino una mujer que toma el control de su propia narrativa y arriesga todo para hacer oír su voz".

"Es una oportunidad única de escuchar varias horas de grabaciones íntimas de la princesa; su propia historia con su propia voz en un momento crucial de su vida", precisó por su parte Richard Life, vicepresidente senior de Adquisiciones y Coproducciones de Cineflix Rights, que se ha hecho con los derechos del documental.

Considerada una de los miembros más queridos y carismáticos de la familia real británica, Diana de Gales fue elevada a la categoría de icono popular tras su trágico fallecimiento en un accidente automovilístico en 1997 en París, que causó un gran impacto global.

Su vida y legado han inspirado numerosas producciones en el cine y la televisión a lo largo de los años y ahora llega este documental, de Love Monday TV, la productora británica detrás de series sobre la monarquía británica, como 'Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors', realizada para ITV, o 'William and Harry: Love and Betrayal', para Channel 5.

Y llega en un momento en el que se está volviendo a hablar mucho de Lady Di por el libro de memorias de su hermano, el conde Charles Spencer, que se publicará el próximo día 22 y que ya ha causado polémica por el primer adelanto, lanzado este miércoles por el tabloide británico Daily Mail.

En ese adelanto, Spencer asegura que durante una acalorada llamada telefónica con su excuñado después de la muerte de Diana, el entonces príncipe Carlos le dijo: "No se preocupe, la olvidaremos muy pronto".

Un portavoz del Palacio de Buckingham indicó horas después que si bien la institución "por norma" no hace comentarios sobre libros, el rey Carlos III "es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así".