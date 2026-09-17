El Festival Internacional de Cine de Dubái regresará en 2027 tras una década suspendido

Así lo indicó la vicepresidenta y directora general del Consejo de Medios de Dubái, Mona Ghanem Al Marri, en el último día de la Cumbre de Medios Árabes, organizada en Dubái, en la que afirmó que el regreso de la que será la 15ª edición del festival representa "un paso natural en una nueva etapa para el desarrollo del sector cinematográfico y de la producción, y para la construcción de una economía creativa más competitiva e influyente".

Recordó que el festival se inauguró en 2004 con la clara visión de convertir a Dubái en una puerta de entrada del cine árabe al mundo y que ahora vuelve "con una nueva visión que refleja la evolución de la industria cinematográfica y el creciente papel de Dubái en la producción cinematográfica y creativa".

Igualmente, señaló que su ambición es ir "más allá de organizar un festival exitoso" y "descubrir una nueva generación de creadores y a que Dubái se convierta en el lugar donde nace el talento árabe y, a través de él, llegue al mundo".

La 15ª edición del festival de cine de Dubái debería haberse celebrado en 2018, pero los organizadores anunciaron entonces su cancelación como parte de una importante reestructuración, sin dar más detalles.

El anuncio de su regreso se produce en un momento en el que Arabia Saudí, ahora rival de Emiratos Árabes Unidos en la industria del entretenimiento, está reforzando su apuesta por el cine y series, y aspira a ganar peso como centro regional intentando superar a Dubái.

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Arabia Saudí, donde las salas de cine estaban prohibidas hasta 2017, organiza un importante festival en la región, el Red Sea Film Festival, en la ciudad de Yeda, y desde 2019 celebra anualmente los Joy Awards, una gala que reconoce producciones y artistas del cine y la televisión del mundo árabe.