El mayor conglomerado empresarial de India inicia el proceso para sacar a bolsa su matriz

El consejo directivo "acordó poner en marcha las medidas necesarias para cumplir con las directrices aplicables del Banco de la Reserva de la India (RBI) y solicitará asesoramiento al RBI, a Tata Trusts y a otras partes interesadas sobre los requisitos de cumplimiento aplicables", indicó la empresa en un comunicado.

La decisión llega días después de que el RBI rechazara una solicitud de Tata Sons para quedar excluida de la regulación que la obliga a cotizar en bolsa.

Tata Sons es la sociedad matriz del grupo Tata, uno de los mayores conglomerados de la India, que controla marcas como Air India, y es propietario del fabricante británico Jaguar Land Rover.

Tata Sons declaró en 2025 unos activos independientes de 1,75 billones de rupias, más de 18.000 millones de dólares al cambio actual.

La junta de Tata Sons acordó también este jueves renovar por otros cinco años a N. Chandrasekaran como presidente, un mes después de que el directivo anunciara que no optaría a un tercer mandato ante la falta de respaldo unánime del consejo.

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Medios especializados atribuyeron entonces su decisión a las tensiones internas sobre la eventual cotización de Tata Sons y la estructura de propiedad del grupo.

Los Tata Trusts, que poseen conjuntamente alrededor del 66 % de Tata Sons y controlan la compañía, han defendido mantenerla fuera del mercado bursátil, mientras que el grupo Shapoorji Pallonji, con cerca del 18 % y principal accionista minoritario, favorece una salida a bolsa que le permitiría monetizar parte de su participación.

En 2022, el RBI clasificó a Tata Sons como una entidad financiera no bancaria de "capa superior", una categoría sometida a mayores requisitos regulatorios y que, en principio, obliga a estas compañías a cotizar.

Desde entonces, Tata Sons había tratado de evitar esa obligación, entre otras medidas mediante la reducción de su deuda y una solicitud para abandonar su registro como compañía de inversión, rechazada este mes por el banco central.