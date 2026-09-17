El periodista israelí Gideon Levy, crítico con la guerra de Gaza, es premiado en Ginebra

El Premio para la Protección de los Periodistas ha sido concedido en la edición de 2026 a Levy, de 73 años, con el fin de reconocer "su independencia y su análisis crítico durante el dramático periodo que Israel ha vivido" desde los ataques del 7 de octubre de 2023, destacó PEC en un comunicado.

La ONG, que hace un seguimiento permanente de ataques y acosos contra periodistas en todo el mundo, subrayó que al denunciar con frecuencia las políticas israelíes el periodista ha asumido riesgos, tanto personales -se le ha tachado con frecuencia de propalestino- como para el diario en el que escribe.

Su columna "La Zona Gris" es según PEC "un ejemplo de periodismo crítico en tiempos de guerra".

"Con el premio queremos mostrar que es posible incluso para un país en medio de un conflicto adoptar una postura crítica y defender principios fundamentales de la libertad de prensa tales como la independencia, la imparcialidad o la transparencia", subrayó el presidente de PEC, Blaise Lempen.

PEC concede desde 2009 este premio anual, que en ediciones recientes ha recaído en periodistas como la kurda Perihan Kaya (2025), el palestino Iyad Alasttal (2024) o, en el año 2020, a la mexicana Carmen Aristegui.