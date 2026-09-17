El PMA intensifica su respuesta en Yemen ante el desplazamiento de miles por los combates

La agencia de la ONU ya ha proporcionado asistencia alimentaria a 45.000 personas y se prepara para ayudar a 1,5 millones más si el conflicto se intensifica, afirmó en un comunicado, y añadió que esta última crisis llega en un momento de "financiación críticamente baja para las operaciones del PMA en el Yemen, lo que podría limitar la rapidez y el alcance de la respuesta de la agencia".

El Yemen importa alrededor del 90 % de sus alimentos, lo que deja a las familias muy expuestas a interrupciones en el comercio, las cadenas de suministro y los mercados, lo cual significa que una mayor inestabilidad en la costa occidental y alrededor del corredor de Bab al Mandeb "podría tener graves consecuencias para el Yemen y la región en general".

"Cada día que se extiende el conflicto, más familias se ven obligadas a abandonar sus hogares, los mercados se ven afectados y el acceso de la población a los alimentos se ve gravemente restringido", dijo en la nota el representante y director del PMA en el Yemen, El Khidir Daloum.

"Es hora de actuar. Debemos estar preparados para responder a gran escala antes de que esta emergencia empeore", zanjó.

Desde el 9 de septiembre, los enfrentamientos en la ciudad de Al Moca han afectado los programas, las oficinas y las instalaciones del PMA, dijo al agencia, que agregó que sus instalaciones "fueron vulneradas y al menos 49 puntos de distribución de alimentos quedaron inaccesibles".

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Los rebeldes chiíes hutíes lanzaron una ofensiva en varias provincias del Yemen a mediados de julio, cuando también impusieron un bloqueo naval a Arabia Saudí en el mar Rojo tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní, aunque fue el Ejército del Gobierno yemení quien se atribuyó ese ataque aéreo.

Desde entonces, los insurgentes han logrado grandes avances territoriales en el país y lanzan casi a diario ataques contra Arabia Saudí, que ha denunciado que los misiles y drones de los hutíes han provocado daños en su infraestructura energética e incluso víctimas mortales.