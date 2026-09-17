El temporal de lluvias en el este de España provoca la muerte de un hombre en Barcelona

Los servicios de emergencia catalanes localizaron este jueves de madrugada (hora local) el cuerpo sin vida de un hombre a unos 500 metros del punto donde se encontraba su vehículo, que fue arrastrado por el agua en una riera en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf.

La Agencia Estatal de Meteorología española activó anoche el aviso rojo temporalmente por lluvia torrencial en el litoral de Barcelona, con precipitaciones acumuladas superiores a 90 litros por metro cuadrado en una hora, así como riesgo de inundaciones y crecidas repentinas.

Los Bomberos de Barcelona recibieron a lo largo de la pasada noche más de 200 avisos relacionados con las intensas lluvias.

En la provincia de Valencia, las lluvias y vientos obligaron incluso a suspender el duelo de LaLiga de fútbol entre el Levante y el Athletic Club de Bilbao.

Pese a su intensidad, el temporal no ha provocado por el momento ni heridos ni daños materiales relevantes en esta comunidad, aunque sí se ha reavivado el recuerdo de la dana de octubre de 2024 en la que fallecieron 231 personas.

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El servicio valenciano de emergencias gestionó casi 800 incidencias durante la noche, principalmente por la caída de ramas, inundaciones de bajos y pasos subterráneos e incidencias en la red de transporte. Casi 95.000 alumnos se vieron afectados por la cancelación de clases en trece municipios de Valencia y Alicante.

El aeropuerto de Manises (Valencia) fue cerrado al tráfico durante la noche y 15 personas tuvieron que ser evacuadas de un aparcamiento por la acumulación de agua.

En Murcia, la situación fue de peligro extremo y la dirección general de Seguridad y Emergencias de la región emitió un mensaje 'ES-Alert' a los teléfonos móviles en el que pidió a los ciudadanos permanecer en sus viviendas o buscar refugio seguro y situarse en zonas elevadas.

El temporal dará tregua en Cataluña y la Comunidad Valenciana durante la jornada, pero continuará en Murcia y en las Islas Baleares, con posibilidad de chubascos de intensidad torrencial acompañada de granizo y rachas fuertes de viento.

Protección Civil envió a mediodía una alerta generalizada por el sistema 'Es-alert' a los teléfonos móviles de la población en Ibiza y Formentera para pedir máxima precaución.