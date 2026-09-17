FundéuRAE: “cuásar”, adaptación de “quasar”

Sin embargo, pueden encontrarse algunos ejemplos como estos en los medios de comunicación: “Observan la elusiva luz estelar que rodea a los antiguos quásares”, “El impacto de los quásares en la formación de estrellas” o “Consiguen observar el corazón de un quásar”.

Como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, la voz inglesa “quasar”, que designa cierto tipo de cuerpo celeste, se puede adaptar al español como “cuásar”, escrita con “c” y con tilde en la primera “a”, ya que es una palabra llana que termina en consonante distinta de “-⁠n” y “-⁠s”. El plural adecuado es “cuásares”.

No es apropiada, en cambio, la forma “quásar”, que combina la grafía inglesa y la española.

De este modo, las frases iniciales se podrían haber escrito así: “Observan la elusiva luz estelar que rodea a los antiguos cuásares”, “El impacto de los cuásares en la formación de estrellas” y “Consiguen observar el corazón de un cuásar”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.