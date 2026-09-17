La cadena pública irlandesa RTE confirma que no participará en Eurovisión

La RTE explicó hoy en un comunicado que su posición al respecto "se mantiene sin cambios" y volvió a denunciar la continua pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que azota al territorio palestino.

El ente público también declaró que "sigue profundamente preocupada" por la negativa de las autoridades israelíes a permitir el acceso independiente de periodistas internacionales a Gaza.

La RTE se retiró este año del Festival de Eurovisión, celebrado en Viena (Austria), después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permitiera la participación de la israelí KAN en este evento musical global.

La República de Irlanda fue uno de los cinco países, junto con Islandia, Países Bajos, Eslovenia y España, cuyas cadenas públicas no participaron en el pasado certamen.

De momento, solo Irlanda y Países Bajos han confirmado que volverán a boicotear el festival, que se celebrará el próximo mayo en la ciudad búlgara de Burgas.