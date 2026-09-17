La llegada de migrantes por mar a Europa baja un 39 % en 2026, pero las víctimas aumentan

Al menos 2.292 personas han muerto o desaparecido al intentar cruzar por mar al Viejo Continente entre el 1 de enero y el 15 de septiembre, un 14 % más que las 2.000 del mismo periodo del año pasado, según las estadísticas diarias que registra la OIM a través del Proyecto Migrantes Desaparecidos.

"Estas cifras cuentan dos historias a la vez: menos personas están llegando por mar a Europa, pero la gente sigue muriendo y desapareciendo en cifras alarmantes al intentar alcanzar un lugar seguro", analizó en un comunicado la directora general de la OIM, Amy Pope.

"El aumento de las muertes incluso cuando disminuyen las llegadas demuestra que los migrantes están emprendiendo viajes cada vez más peligrosos", concluyó, señalando la necesidad de una cooperación internacional sostenida que salve vidas, combata la trata y la explotación y amplíe las vías seguras y regulares.

Según las cifras de la OIM, las llegadas a España a través del Atlántico y el Mediterráneo occidental bajaron un 26 %, de 22.855 en 2025 a 16.794 en 2026, pero las muertes se mantuvieron a un nivel elevado (879 en lo que va de año).

El descenso más notable en las llegadas se produjo en la ruta del Mediterráneo central hacia Italia, con 21.393, un 55 % menos que las 48.231 del mismo periodo de 2025, aunque las muertes subieron de 844 el pasado año a 996 en el actual.

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De la misma manera, la ruta oriental, dirigida principalmente hacia Grecia, registró 20.428 llegadas, un 19 % menos que las 25.427 del pasado año, pero las muertes en el periodo entre el 1 de enero y el 15 de septiembre aumentaron de las 284 de 2025 a 417 en 2026.