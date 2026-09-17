La ONU estima que el terremoto de Colombia dejó daños por 14.000 millones de dólares

La directora para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Muschett, destacó en entrevista a EFE durante una visita a Colombia que esta "profunda tragedia" se ha cebado principalmente con "infraestructura, vivienda y servicios básicos", así como con zonas tradicionalmente atrasadas, como el departamento del Chocó.

"El abordaje que desde el PNUD hacemos no es solo reconstruir desde la lógica de volver a donde estábamos, sino de reconstruir mejor", explicó Muschett, quien abogó por "evitar la reproducción de las vulnerabilidades preexistentes" y apostar por la "resiliencia".

"Aquí hay una posibilidad de ir a esas vulnerabilidades y construir con resiliencia este proceso de recuperación que permita que estas familias y que estas comunidades y economías tengan mejor capacidad para hacer frente a choques que desafortunadamente sabemos que seguirán viniendo", explicó.

Sobre el financiamiento para la recuperación de la zona afectada por el terremoto, Muschett consideró que, a pesar de las promesas de apoyo económico que han realizado en las últimas semanas países aliados y grandes empresarios del país, Colombia precisará "apoyos de la comunidad internacional y multilateral".

La directora regional del PNUD valoró la capacidad de la administración colombiana para evaluar "daños, pérdidas y costos de recuperación", a los que la agencia de Naciones Unidas ha acompañado "técnicamente" desde el primer momento.

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Muschett destacó la propuesta del Gobierno colombiano de incluir la reconstrucción en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, lo que a su juicio supondría una "oportunidad" para conectar un proceso de reconstrucción "de largo aliento" con "el resto de las prioridades nacionales de desarrollo".

Entre estas urgencias, destacó la responsable del PNUD, se encuentra el "fuerte foco en lo territorial" que ha apuntado el Ejecutivo del presidente Abelardo de la Espriella, una prioridad que, en su opinión, "va a ser fundamental en este proceso de reconstrucción".

El 10 de agosto un terremoto de magnitud 7,4 afectó a 16 de los 32 departamentos de Colombia. Además de 335 muertos y 4.516 fallecidos, el temblor provocó graves daños en infraestructura y viviendas.

Según cifras oficiales, el terremoto dejó 206.931 viviendas averiadas y 36.478 destruidas.

Además se registraron daños en 397 centros de salud, 4.316 centros educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.