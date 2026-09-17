La ONU pide 14,8 millones de dólares para un plan de respuesta tras terremoto en Colombia

El sismo profundizó "gravemente una crisis humanitaria preexistente" en José del Palmar, "derivada del conflicto armado, el desplazamiento y la pobreza. El desastre tuvo un doble impacto devastador sobre poblaciones ya vulnerables", señaló un comunicado difundido por la oficina regional para América Latina y el Caribe del UNFPA, situada en la Ciudad de Panamá.

"Frente a una emergencia que afecta a más de 466.000 personas, con 400 centros de salud afectados y un aumento del riesgo de violencia basada en género", el plan de respuesta humanitaria y recuperación temprana "busca brindar asistencia vital a 370.950 personas, priorizando a 125.984 mujeres en edad reproductiva y 5.038 gestantes".

Ello, mediante el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva, la prevención y respuesta a la violencia basada en género y el empoderamiento de las personas jóvenes en las comunidades más vulnerables del país, indicó la misiva de la agencia de la ONU.

"UNFPA hace un llamado urgente por 14,83 millones de dólares para implementar un plan de respuesta humanitaria y recuperación temprana de 12 meses tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar (Chocó)", agregó.

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifró hoy en 14.000 millones de dólares una primera valoración de los daños del terremoto, una cifra muy por encima del cálculo preliminar de 9.500 millones de dólares del Gobierno colombiano.

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La directora para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Muschett, destacó en entrevista a EFE durante una visita a Colombia que esta "profunda tragedia" se ha cebado principalmente con "infraestructura, vivienda y servicios básicos", así como con zonas tradicionalmente atrasadas, como el departamento del Chocó (noroeste).

El terremoto afectó a 16 de los 32 departamentos de Colombia. Además de 335 muertos y 4.516 heridos, el temblor provocó graves daños en infraestructura y viviendas.

Según cifras oficiales, el terremoto dejó 206.931 viviendas dañadas y 36.478 destruidas. Además se registraron daños en 397 centros de salud, 4.316 centros educativos, 6.118 centros comunitarios, 521 vías, cinco aeropuertos, 141 acueductos, 107 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales.