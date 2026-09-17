La policía italiana desarticula una comunidad secreta de pornografía infantil en Telegram

La operación, que ha trascendido este jueves, se ha saldado con la detención de 17 personas: siete dirigentes y administradores (uno de ellos en Suiza) y otras diez por posesión de archivos, arrestadas en distintas provincias italianas, informó la policía en un comunicado.

La investigación destapó la existencia de "una comunidad privada en línea, estructurada y organizada bajo estrictas reglas" y compuesta por más de 1.000 participantes.

Las pesquisas, coordinadas por la Dirección Distrital Antimafia de Roma y ejecutadas por el Centro Nacional para la Lucha contra la Pornografía Infantil en Línea (Cncpo) de la Policía Postal, comenzaron en 2024 tras una alerta de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

Las primeras pistas sobre transacciones en criptomonedas permitieron identificar a un primer administrador, de 24 años, en Campania (sur de Italia).

A partir de ahí, varios agentes consiguieron ganarse la confianza de los dirigentes del grupo y se infiltraron como "coadministradores" para desmantelar la estructura desde dentro.

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La investigación destapó un entramado con soporte técnico avanzado que utilizaba servidores virtuales, almacenamiento en la nube, cifrado y bots automatizados para moderar conversaciones y restaurar contenidos.

La cúpula de la organización también prestaba asistencia a los usuarios para ocultar los archivos.

Para acceder al grupo y mantener la condición de miembro, la organización exigía el pago de cuotas en criptomonedas, el envío de nuevo material ilícito o la difusión de enlaces destinados a captar a otros usuarios.

Durante los operativos encubiertos, las fuerzas de seguridad intervinieron más de 282 gigabytes de contenidos, equivalentes a unos 22.000 vídeos y 34.000 imágenes, según precisó la Policía.

La operación se saldó con seis órdenes de prisión preventiva contra los dirigentes y los principales participantes residentes en las provincias de Nápoles, Barletta, Verona, Mesina, Génova y en Suiza.

Asimismo, se llevaron a cabo 23 registros domiciliarios e informáticos y fueron incautados unos 200 dispositivos electrónicos.

A ello se sumó el arresto en flagrancia de diez ciudadanos italianos en las provincias de Turín, Milán, Padua, Fermo, Cagliari, Palermo y Treviso, que fueron encontrados en posesión de archivos cifrados y ocultos.

La intervención en territorio suizo, llevada a cabo con la Policía Cantonal y el servicio para la Cooperación Internacional de Policía, proporcionó los elementos para detener a otro administrador, un joven de 26 años de la provincia de Cremona (norte de Italia).

Por último, el análisis de la investigación permitió identificar 996 cuentas vinculadas a países extranjeros, cuyos datos fueron remitidos a las autoridades internacionales a través de Europol e Interpol con el objetivo de identificar a los responsables y poner a salvo a los menores afectados.

"Las fuerzas policiales de diversos países extranjeros han iniciado investigaciones similares, efectuando arrestos entre los usuarios del grupo "New Saga", que ya ha sido definitivamente clausurado", se concluye en el comunicado policial.