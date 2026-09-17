La UE condena la campaña militar de los hutíes en Yemen y les pide que cesen los ataques

"La UE expresa su plena solidaridad con Arabia Saudí. Atacar a la población civil y a las infraestructuras civiles es inaceptable. Los ataques de los hutíes socavan las perspectivas de una solución no militar al conflicto en Yemen y perjudican aún más la seguridad regional. Instamos a los hutíes a que cesen toda acción militar", dijo un portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario.

El mismo portavoz subrayó que la UE "mantiene su firme compromiso de apoyar al pueblo y al gobierno de Yemen, así como de colaborar con las Naciones Unidas, los socios regionales y la comunidad internacional para lograr una desescalada y alcanzar una paz integral, inclusiva y sostenible".

Las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente intensificaron el martes sus operaciones contra los rebeldes hutíes en varios frentes, con ataques contra sus posiciones y concentraciones de tropas en las gobernaciones de Marib (centro-norte) y Taiz (suroeste), así como en la costa occidental.

Por su parte, los rebeldes denunciaron que el régimen saudí ha continuado sus agresivos ataques aéreos contra Yemen, lanzando más de 350 incursiones en apenas unos días.

Arabia Saudí interviene en Yemen desde marzo de 2015 al frente de una coalición con el objetivo de frenar el avance de los rebeldes hutíes y respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.

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Yemen pidió esta semana la ONU frenar a hutíes para evitar que "chantajeen" al mundo con el estrecho de Bab el Mandeb, clave para más de un 10 % del comercio mundial y que ha cobrado especial importancia tras el bloqueo de Ormuz.