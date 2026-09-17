La UE y Canadá muestran su sintonía de cara a una futura "membresía asociada"

Ambos socios, que ya cuentan con tratados como el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y colaboración en materia de seguridad y defensa a través del programa comunitario SAFE, mandaron su mensaje de mayor unidad hasta el momento, subrayando además el convulso escenario geopolítico al que se enfrentan.

"Hoy en día, nuestra sociedad no está a salvo de nuevas tormentas", vaticinó Carney, quien agregó que, aunque "Canadá y la UE son fuertes por separado, (...) son más fuertes juntos".

El primer ministro canadiense se dirigió así ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), tras asistir en la víspera al discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Fue precisamente Von der Leyen quien, durante su discurso desde la misma tribuna este miércoles, propuso abrir la puerta a Canadá como un "miembro asociado" del bloque europeo, una categoría inédita y que no detalló, pero que pretende sirva para estrechar todavía más los lazos entre ambas zonas.

Por su parte, Carney dio hoy la bienvenida a la propuesta y dijo que la futura alianza tendrá "un enfoque único y positivo" que ambas partes definirán "aprovechando nuestras fortalezas comunes y basándonos en valores compartidos".

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El entusiasmo entre los eurodiputados europeos se hizo patente durante el recibimiento que le dieron al canadiense, quien se detuvo para tomarse numerosos 'selfies' y estrechó manos con parlamentarios de izquierda a derecha - algunos, como la presidenta del grupo de Los Verdes, Terry Reintke, luciendo incluso una camiseta de la selección canadiense de hockey - mientras descendía lentamente hacia el centro del hemiciclo.

El líder canadiense llegó a Estrasburgo con una visión algo más clara sobre su futura alianza con el bloque europeo que, según desarrolló en su discurso, debería servir para "asegurar la autonomía estratégica" de ambas partes y reforzar la cooperación en numerosas áreas como "minerales críticos, capacidad industrial de defensa, IA y computación, seguridad energética, espacio y pagos".

Para ello, abogó por "avanzar hacia un comercio digital fluido de bienes no agrícolas y una amplia gama de servicios", y por facilitar que los jóvenes "vivan, trabajen y estudien donde quieran a ambos lados del Atlántico".

Carney apuntó a la inclusión de Canadá en el programa de intercambio de estudiantes Erasmus+ y a su participación en el próximo programa de financiación científica Horizon, y ofreció las contribuciones "a gran escala" del país norteamericano al suministro de gas e hidrógeno de la UE, entre otras áreas con mayor potencial de cooperación.

En cuanto a la nueva categoría de "miembro asociado", el canadiense respondió en la rueda de prensa posterior a su discurso que "la nomenclatura exacta es una cuestión que compete a Europa" y que "lo que importa es el contenido".

Además, aseguró que "Canadá no está en condiciones de convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea, ni pretende hacerlo. Por lo tanto, se trata de un marco diferente".

El discurso de Carney tampoco se quedó corto en lo que podría interpretarse como alusiones a Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump, quien horas antes ya había amenazado a la UE con "serios aranceles" si seguía la senda del acercamiento con Canadá.

El economista y liberal canadiense lamentó "el uso del comercio como arma", instituciones multilaterales "debilitadas", aranceles y mecanismos financieros utilizados para "ejercer presión" o cadenas de suministro que "constituyen puntos débiles que pueden ser aprovechados".

Carney aseguró durante su exposición que "no buscan el poder para dominar a los demás" sino "la resiliencia, para que nadie, absolutamente nadie, pueda controlar nuestros mercados abiertos, menoscabar nuestra soberanía, amenazar nuestra integridad territorial o socavar nuestras libertades, nuestras democracias y nuestro Estado de derecho".

Más tarde, al ser preguntado por las amenazas de Trump, insistió en que la alianza "es en pro de un futuro mejor para nuestros ciudadanos. No es una reacción a otra cosa".

Asimismo, se mostró convencido de que esta nueva relación con la UE "fortalecerá a Canadá (y) hará de Canadá un mejor socio de Estados Unidos", añadiendo que los canadienses están de acuerdo en que "nadie nos va a decir qué idioma hablamos. Nadie va a dictar nuestra cultura ni con quién podemos firmar acuerdos internacionales".

Finalmente, el líder canadiense subrayó que "los grandes objetivos de este alianza" se comenzarán a detallar durante la cumbre que tendrá lugar en Montreal entre líderes europeos y Canadá los próximos 29 y 30 de octubre.