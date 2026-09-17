Las cantantes Dua Lipa y Rita Ora reivindican al UÇK tras la condena de Thaci en La Haya

Rita Ora, también actriz, publicó una foto en Instagram mostrando el emblema de UÇK y escribió: "Luchando por el Kosovo al que llamamos hogar hoy".

La familia de Rita Ora abandonó Kosovo en 1991, cuando ella era aún un bebé, debido a la persecución política de la población albanesa por parte de las autoridades serbias.

Al final de la guerra de Kosovo de 1998-1999, la OTAN intervino militarmente contra la entonces Yugoslavia (formada por Serbia y Montenegro) para frenar la persecución y las matanzas de civiles albanokosovares, y tras la retirada de las tropas serbias desplegó en Kosovo la fuerza internacional KFOR.

En 2008 los albanokosovares proclamaron la independencia de Kosovo, no reconocida por Serbia.

Dua Lipa, estrella internacional del pop nacida en Londres después de que sus padres albanokosovares emigraran al Reino Unido por motivos similares, compartió en Instagram varias publicaciones de apoyo al UÇK, entre ellas su emblema acompañado del mensaje "La libertad tiene un nombre".

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En otra publicación, enumeró las víctimas en Kosovo de las fuerzas serbias: "Un millón de refugiados, 11.000 asesinados, 1.024 niños muertos, 20.000 mujeres violadas y 1.600 personas que todavía se consideran 'desaparecidas'".

El Tribunal Especial para Kosovo condenó ayer en primera instancia a Hashim Thaci, ex primer ministro y expresidente de Kosovo, a 25 años de prisión por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 1998-1999, y a tres de sus colaboradores cercanos a penas de 25, 18 y 13 años de cárcel.