Durante la presentación del informe sobre la preparación de la votación, Pamfílova anunció que en estas regiones se activará un "orden especial de votación" acorde a las condiciones de la ley marcial vigente.

"Tomamos la decisión sobre la celebración de los comicios en esas regiones solo tras llevar a cabo consultas con el Ministerio de Defensa, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el resto de las entidades", señaló, citada por TASS.

Pamfílova añadió que la decisión se tomó "partiendo del deseo y las aspiraciones de la población de estas regiones, nuestros ciudadanos que residen allí, ya que es un derecho ganado con sufrimiento".

"Al precio de sacrificios, privaciones, la muerte de allegados, al precio de batallas desde 2014", cuando se desató el conflicto en el este de Ucrania entre los separatistas prorrusos y el Gobierno ucraniano, indicó.

Las autoridades rusas nunca han informado sobre el número de personas que actualmente residen en esas cuatro regiones, que son bombardeadas diariamente por el enemigo. Más aún cuando casi una quinta parte de Donetsk y una tercera parte de Jerzón y Zaporiyia están bajo control ucraniano.

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Añadió que este "orden especial en el proceso electoral se extiende no solo a esas cuatro regiones, sino a una serie de zonas fronterizas, incluyendo la República de Crimea, el puerto de Sebastopol (anexionadas en 2014), la región de Krasnodar, Bélgorod, Briansk, Voronezh, Kursk y la región de Rostov".

Además, señaló que la CEC "garantiza totalmente la votación de los militares" que combaten en Ucrania, siempre que se cumpla "la condición muy importante de que no se convierta en un factor adicional de peligro en las condiciones de por sí ya peligrosas", en el frente de batalla.

Los habitantes de las regiones ucranianas anexionadas ya ejercieron su derecho al sufragio en las elecciones presidenciales celebradas en 2024, en las que fue reelegido el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Por el momento, rusos y ucranianos no se han puesto de acuerdo sobre una posible tregua durante los tres días que duran los comicios parlamentarios, algo que sí hicieron recientemente durante la visita a ambas capitales de los emisarios de EE.UU.