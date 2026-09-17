Liber 2026, escaparate para ampliar presencia internacional de los contenidos en español

Así lo expresó este jueves el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y del Comité Organizador de Liber, Manuel González, que junto con otras personalidades del sector presentó las características de este evento en un momento de "fortaleza" para la industria editorial española.

La 44ª edición de la feria se celebrará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en la citada urbe del noreste español, con el objetivo de potenciar el crecimiento de la venta de derechos editoriales y literarios, en un año con unos 250 expositores de diecinueve países y 9.000 profesionales del sector.

Uno de los destacados de este año será el Salón de Derechos, que se puso en marcha el año pasado en la edición de Madrid, destinado a la compraventa y gestión de derechos editoriales y literarios.

Están previstas unas 600 reuniones, después de que se haya invitado a 120 especialistas de 46 países para que Liber se convierta en uno de los "principales puntos de encuentro" para la negociación internacional de contenidos editoriales en español.

También para que se impulsen "nuevas oportunidades" de crecimiento a través de la explotación y circulación global de la propiedad intelectual.

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Los responsables del evento remarcaron que Liber es una feria profesional, "para realizar negocios", con la participación de desde los grandes grupos editoriales hasta sellos independientes y asociaciones profesionales del sector.

Liber 2026 contará con representaciones institucionales de ocho regiones españolas, así como de editoriales de Alemania, Argentina, Armenia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Turquía y Ucrania.

En las Jornadas Profesionales que se han organizado, con un programa de ochenta actividades y 150 ponentes, se debatirán cuestiones que son "retos" para la industria editorial como la inteligencia artificial (IA), el crecimiento del audiolibro, la captación de nuevos lectores, la internacionalización del libro en español o la transformación de los perfiles profesionales.

Habrá conferencias sobre el impacto de la IA en la edición y la gestión de los derechos de autor, se verán las tendencias que marcarán el mercado editorial hasta 2030 o las oportunidades de expansión en nuevos mercados de América y Asia.

Tampoco se olvidarán cuestiones como las de los derechos audiovisuales y se presentará el Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030.

Otro espacio que se realzará en esta edición es el denominado Ágora, donde se presentarán casos prácticos impulsados por empresas y organizaciones del ámbito del libro.

Durante la feria está prevista la celebración de la Gala Liber, el día 30 de septiembre, donde se entregarán los Premios Liber, que distinguirán, entre otros, al escritor cubano Leonardo Padura.