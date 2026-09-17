Macron reúne en París a Aoun y Abdalá II para impulsar el refuerzo del Ejército libanés

Según la agenda facilitada por el Elíseo, los tres dirigentes tenían previsto mantener un encuentro conjunto a partir de las 11:10 (09:10 GMT) en el Palacio de los Inválidos y abrir a las 11:45 una reunión de altos responsables militares de varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudita, en el marco del Proceso de Aqaba.

El encuentro militar busca definir un plan para ampliar las capacidades de las Fuerzas Armadas Libanesas y preparar una respuesta internacional que podría incluir financiación, equipamiento y formación.

Según el Elíseo, la reunión debe permitir establecer un plan de despliegue "claro, creíble y realista" y precisar las condiciones y necesidades operativas del Ejército libanés como paso previo a un apoyo internacional "muy sólido y operativo".

Aoun llegó a París con la intención de abordar también con Macron la situación en el sur del Líbano y lo que Beirut califica de continuas "agresiones" israelíes contra localidades de la zona. Ambos debían tratar asimismo el estado de las conversaciones entre Líbano, Estados Unidos e Israel, cuya próxima ronda está prevista para octubre en Roma.

Israel mantiene tropas en partes del sur del Líbano pese al acuerdo marco de seguridad alcanzado en junio, que contempla su retirada y vincula ese repliegue al desarme de Hizbulá.

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El Ejército libanés, que busca ampliar su presencia en el sur, afronta limitaciones de financiación, equipamiento y capacidades para asumir esa misión.

El Elíseo considera que el fortalecimiento de las fuerzas libanesas es clave para la estabilidad del país y de la región.

El presidente francés y su esposa Brigitte Macron tienen previsto acoger en el Elíseo al rey Abdalá y a la reina Rania a las 13.00 horas locales. Los dos mandatarios celebrarán, según la agenda, una comida de trabajo.