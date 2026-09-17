Mundo
17 de septiembre de 2026 a la - 15:35

Macron y Abdalá II reúnen a Estados Mayores de varios países para apoyar al Líbano

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París, 17 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el rey Abdalá II de Jordania reunieron en París, en presencia del jefe de Estado del Líbano, Joseph Aoun, a las jefaturas de Estado Mayor de la Defensa de estos tres países, más los de Italia, Países Bajos, Kuwait y el Reino Unido para apoyar a las FF.AA. del país del cedro, informó este jueves el ministerio de Defensa francés.

Por EFE
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En un comunicado, el ministerio indicó que el objetivo de esta "conferencia preparatoria" ha sido el de "identificar los parámetros de un enfoque operativo progresivo y condicional" para que se celebre "una conferencia de apoyo" a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL).

"Los jefes de Estado Mayor de la Defensa de Italia y Francia presentaron ideas sobre posibles opciones comunes para garantizar el apoyo internacional a las Fuerzas Armadas Libanesas al término del mandato de la FINUL" de la ONU, señaló el Ministerio de Defensa francés. También intervinieron representantes de la ONU y de la UE.

La reunión en París entre Macron, Abdalá II y Aoun buscó fortalecer la soberanía libanesa.

Israel mantiene tropas en partes del sur de este país, pese al acuerdo marco de seguridad alcanzado en junio, que contempla su retirada y vincula ese repliegue al desarme de Hizbulá.

El Ejército libanés, que busca ampliar su presencia en el sur, afronta limitaciones de financiación, equipamiento y capacidades para asumir esa misión.

En su declaración conjunta, Francia y Jordania expresaron su apoyo a los esfuerzos del Estado libanés para garantizar la seguridad del país, ampliar su soberanía sobre todo el territorio y mantener el monopolio estatal de las armas.

También reclamaron el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece el desarme de todas las milicias y grupos armados en el Líbano, lo que implica que no debe existir más autoridad armada en el país que la del Estado libanés.