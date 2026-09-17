Macron y Abdalá II reúnen a Estados Mayores de varios países para apoyar al Líbano

En un comunicado, el ministerio indicó que el objetivo de esta "conferencia preparatoria" ha sido el de "identificar los parámetros de un enfoque operativo progresivo y condicional" para que se celebre "una conferencia de apoyo" a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL).

"Los jefes de Estado Mayor de la Defensa de Italia y Francia presentaron ideas sobre posibles opciones comunes para garantizar el apoyo internacional a las Fuerzas Armadas Libanesas al término del mandato de la FINUL" de la ONU, señaló el Ministerio de Defensa francés. También intervinieron representantes de la ONU y de la UE.

La reunión en París entre Macron, Abdalá II y Aoun buscó fortalecer la soberanía libanesa.

Israel mantiene tropas en partes del sur de este país, pese al acuerdo marco de seguridad alcanzado en junio, que contempla su retirada y vincula ese repliegue al desarme de Hizbulá.

El Ejército libanés, que busca ampliar su presencia en el sur, afronta limitaciones de financiación, equipamiento y capacidades para asumir esa misión.

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En su declaración conjunta, Francia y Jordania expresaron su apoyo a los esfuerzos del Estado libanés para garantizar la seguridad del país, ampliar su soberanía sobre todo el territorio y mantener el monopolio estatal de las armas.

También reclamaron el cumplimiento de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece el desarme de todas las milicias y grupos armados en el Líbano, lo que implica que no debe existir más autoridad armada en el país que la del Estado libanés.